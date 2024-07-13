В России запретят усыновлять детей в страны с разрешенной сменой пола

В Госдуме начали рассмотрение соответствующего законопроекта.В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан из стран, в которых разрешена смена пола, сообщил в своем тг-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.