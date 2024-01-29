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62ИНФО | Новости Рязани

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29 января в Рязани отключили холодную воду в семи домах

29 января в Рязани отключили холодную воду в семи домах

До 13:00 ресурса не будет по адресам: улица Пушкина, дома №№47 корпус 1, 47 корпус 2; улица Шевченко, дома №45, №49 корпус 1, №49 корпус 2 и №49 корпус 3; улица 2-я Линия, дом №46а (школа-интернат «Вера»).

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