Аргентина: боевики были застрелены и арестованы полицией во время попытки ограбления заправочной станции на пересечении улиц Интенденте Руссо и Хенераль Рохо в районе Грегорио де Лаферрер округа Ла-Матанса, провинция Буэнос-Айрес, примерно в 05:23 (08:23 по Гринвичу).