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Контрафронт

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Аргентина: боевики были застрелены и арестованы полицией во время попытки ограбления заправочной...

Аргентина: боевики были застрелены и арестованы полицией во время попытки ограбления заправочной станции на пересечении улиц Интенденте Руссо и Хенераль Рохо в районе Грегорио де Лаферрер округа Ла-Матанса, провинция Буэнос-Айрес, примерно в 05:23 (08:23 по Гринвичу).

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