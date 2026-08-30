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МОСИНФОРМ

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Электробусы начали работать на ночном маршруте Н15

Электробусы начали работать на ночном маршруте Н15

Современные электробусы начали курсировать по ночному маршруту Н15. Он проходит рядом с 21 станцией рельсового каркаса и связывает 11 районов Центрального и Восточного административных округов Москвы.

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