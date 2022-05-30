Удар по командному пункту ВСУ в Новом Буге был нанесён во время проведения там оперативного совещания офицерского состава

Подтверждается информация о нанесении удара по командному пункту противника в Николаевской области. Речь идёт о штабе оперативного командования «Юг» украинских вооружённых сил, который находился в городе Новый Буг.
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