Сергунина: Московскую киноплатформу посетили уже более 15 тыс. пользователей

Осенью 2023 года в столице начала работать Московская цифровая киноплатформа. С ее помощью представители индустрии могут решить основные вопросы по организации съемок, например арендовать костюмы или забронировать подходящую площадку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии