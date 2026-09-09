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Почему в Африке всегда жарко, и бывает ли там зима: объясняем простыми словами

Почему в Африке всегда жарко, и бывает ли там зима: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «Мадагаскар»Стереотипы — вещь довольно сильная. Многим из нас кажется, что в Африке круглый год лето и очень жарко.

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