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«Балтика» вырвала у «Факела» ничью на 95-й минуте, проигрывая 0:2

Калининградская «Балтика» на последних минутах вырвала у воронежского «Факела» ничью в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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