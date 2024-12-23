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«Виннипег» лидирует в НХЛ перед паузой на Рождество – 25 побед в 36 матчах. Шайфли сделал хет-трик против «Торонто», у Коннора 4 очка

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» одержали 25 побед в 36 играх этого сезона и, набрав 51 балл, лидируют как в Западной конференции, так и в общей таблице НХЛ.

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