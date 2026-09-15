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Царьград

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Суд Воронежа принял иск против организаторов концертов Канье Уэста

Суд Воронежа принял иск против организаторов концертов Канье Уэста

Центральный районный суд Воронежа рассматривает иск против ООО "Сэй Эдженси" по вопросу отмены концертов Канье Уэста в России.

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