Оружие Топкапы

Вячеслав Шпаковский Вид с воздуха на второй двор дворцового комплекса Топкапы. Слева, рядом с башней, как раз и находится галерея, превращенная в музей оружия Богатства блеск златой и суетную властьВ безумной простоте зовут вершиной счастья.