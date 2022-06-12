Тайная доктрина

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Оружие Топкапы

Оружие Топкапы

Вячеслав Шпаковский Вид с воздуха на второй двор дворцового комплекса Топкапы. Слева, рядом с башней, как раз и находится галерея, превращенная в музей оружия Богатства блеск златой и суетную властьВ безумной простоте зовут вершиной счастья.

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