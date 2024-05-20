В одном из сел школьники организовали ярмарку. Что они сделают на вырученные деньги

Ученики школы-детского сада села Мерены Новоаненского района приняли участие в благотворительной ярмарке, чтобы собрать деньги на ремонт потолка учебного заведения, который обрушился два года назад во время занятий.
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