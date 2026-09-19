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Татар-информ

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99-летний ветеран Заки Самерханов пришел на выборы в Дрожжановском районе

99-летний ветеран Заки Самерханов пришел на выборы в Дрожжановском районе

Фото предоставлено Гулией Фаизовой В селе Старые Какерли Дрожжановского района на избирательный участок пришел 99-летний ветеран Заки Самерханов.

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