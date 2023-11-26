Каждая вторая компания в РФ планирует повысить зарплату сотрудников

В текущем года 8 из 10 работодателей пересматривали оклады сотрудников в сторону их увеличения. Кроме того, каждая вторая компания также намерена повысить зарплаты работникам, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob (результаты есть в распоряжении Банки.