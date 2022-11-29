Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Даниэль Риккардо: «Приеду ли я на какие-нибудь Гран-при в 2023-м? Вегас – точно»

Даниэль Риккардо посетит около половины гонок «Ф-1» в сезоне-2023.  Резервный гонщик «Ред Булл» отметил, что обязательно посетит домашний Гран-при Австралии, а также новую гонку в календаре чемпионата мира в Лас-Вегасе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх