Даниэль Риккардо: «Приеду ли я на какие-нибудь Гран-при в 2023-м? Вегас – точно»

Даниэль Риккардо посетит около половины гонок «Ф-1» в сезоне-2023. Резервный гонщик «Ред Булл» отметил, что обязательно посетит домашний Гран-при Австралии, а также новую гонку в календаре чемпионата мира в Лас-Вегасе.