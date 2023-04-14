Биологи узнали, почему медведи в спячке не страдают от тромбоза

В дальних авиаперелетах пассажирам советуют время от времени вставать с кресла, чтобы размять ноги. И это неспроста: застой крови из-за долгой неподвижности может приводить к образованию закупоривающих сосуды тромбов, чаще всего — в венах ног.
В дальних авиаперелетах пассажирам советуют время от времени вставать с кресла, чтобы размять ноги. И это неспроста: застой крови из-за долгой неподвижности может приводить к образованию закупоривающих сосуды тромбов, чаще всего — в венах ног.
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