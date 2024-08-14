Дркушич в «Зените», «МЮ» подписал де Лигта и Мазрауи, матч «Факела» со «Спартаком» перенесен в Москву, «Фенербахче» Моуринью вылетел из ЛЧ, Вендел пропустит 40 дней и другие новости

1. Ванья Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи». Контракт защитника сборной Словении – на 5 лет 2. Дмитрий Пятибратов вернулся в «Факел».
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