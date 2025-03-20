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"Сталин лично просил его не возвращаться на фронт". О герое - лётчике Борисе Ковзане, выжившем после четырех таранов

"Сталин лично просил его не возвращаться на фронт". О герое - лётчике Борисе Ковзане, выжившем после четырех таранов

﻿﻿Самолет потерпел крушение и загорелся. В кабине сидел советский человек, потерявший сознание от боли.

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