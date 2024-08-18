Стало известно о факте мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

В России выявлено мошенничество при реализации национального проекта в сфере образования. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии