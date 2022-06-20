Участники проекта «Московское Долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой» посетили место Героической славы

Для всего мира пока не началась Вторая Мировая война — Первая Мировая война оставалась Великой. Но на смену Первой пришла Вторая и оставила глубокий шрам в сердце судьбы русского народа… Приближается одна из самых трагических дат в истории России – День памяти и скорби… 17 июня, накануне этой памятной даты, участники проекта «Московское Долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой» побывали на интересной экскурсии в Парке-мемориале Героев Первой Мировой войны, расположенном в районе Сокол.