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Ямское поле

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Участники проекта «Московское Долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой» посетили место Героической славы

Участники проекта «Московское Долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой» посетили место Героической славы

Для всего мира пока не началась Вторая Мировая война — Первая Мировая война оставалась Великой. Но на смену Первой пришла Вторая и оставила глубокий шрам в сердце судьбы русского народа… Приближается одна из самых трагических дат в истории России – День памяти и скорби… 17 июня, накануне этой памятной даты, участники проекта «Московское Долголетие» ГБУ ТЦСО «Беговой» побывали на интересной экскурсии в Парке-мемориале Героев Первой Мировой войны, расположенном в районе Сокол.

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