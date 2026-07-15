Что такое железный купорос и как его развести: пошаговая инструкция по обработке сада

По ВЦИОМ, большинство россиян используют дачи в первую очередь для выращивания фруктов и овощей. И даже неопытные дачники знают, что хороший урожай зависит не только от подкормки и полива, но и от того, насколько защищены посадки от болезней и вредителей.
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