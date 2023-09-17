Посол Армении Марукян назвал ложными заявления Баку о провокациях Еревана

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выступил с заявлением о том, что вся информация, представленная помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым о провокациях со стороны ВС Армении на границе двух государств, является ложной.
Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выступил с заявлением о том, что вся информация, представленная помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым о провокациях со стороны ВС Армении на границе двух государств, является ложной.
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