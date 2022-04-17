В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» полицейские встретились с учащимися Магаданского политехнического техникума

В Магаданской области проходит Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, недопущение проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии.