Индия снова начала поставлять в Россию ряд продовольственных товаров

Индия восстановила экспорт в Россию нескольких наименований продовольственных товаров. Контейнеры с чаем, рисом, фруктами, кофе и морепродуктами собраны и отправлены российским покупателям еще на прошлой неделе, сообщила газета The Economic Times.
Индия восстановила экспорт в Россию нескольких наименований продовольственных товаров. Контейнеры с чаем, рисом, фруктами, кофе и морепродуктами собраны и отправлены российским покупателям еще на прошлой неделе, сообщила газета The Economic Times.
Свежие комментарии