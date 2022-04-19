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Индия снова начала поставлять в Россию ряд продовольственных товаров

Индия снова начала поставлять в Россию ряд продовольственных товаров

Индия восстановила экспорт в Россию нескольких наименований продовольственных товаров. Контейнеры с чаем, рисом, фруктами, кофе и морепродуктами собраны и отправлены российским покупателям еще на прошлой неделе, сообщила газета The Economic Times.

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