Министерство украинской (б)едности, или Подайте на борьбу с Россией

На этой неделе Зеленский собрал со всего мира руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, чтобы раздать «всем сестрам по серьгам», а точнее провести ежегодное совещание послов, на котором дать им очередные истерические указания по борьбе с Россией.
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