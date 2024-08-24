Министерство украинской (б)едности, или Подайте на борьбу с Россией

На этой неделе Зеленский собрал со всего мира руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, чтобы раздать «всем сестрам по серьгам», а точнее провести ежегодное совещание послов, на котором дать им очередные истерические указания по борьбе с Россией.