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Безработным цыганкам – квартиры, заслуженному учителю – ничего. "Кто хочет поднять протесты в России?": Русский дружинник обратился к ФСБ

Безработным цыганкам – квартиры, заслуженному учителю – ничего. "Кто хочет поднять протесты в России?": Русский дружинник обратился к ФСБ

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. В Самарской области местные жители более десяти лет жалуются на притеснения от таборных цыган.

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Комментарии
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F I
капитализЬма она такая ...
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17 час.
Сергей Трофимов
цигане не лучше укрофашистов и мусульманофаш
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16 час.
ВН
Владимир Никитин
Кстати, в контролирующий аппарат любого ведомства идут, в основном, не умеющие и не желающие работать, с некоторыми ограничениями в умственном развитии. НО, очень жаждущие неплохо &quot;заработать&quot;!
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14 час.
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