Безработным цыганкам – квартиры, заслуженному учителю – ничего. "Кто хочет поднять протесты в России?": Русский дружинник обратился к ФСБ

цигане не лучше укрофашистов и мусульманофаш

ВН

Владимир Никитин

Кстати, в контролирующий аппарат любого ведомства идут, в основном, не умеющие и не желающие работать, с некоторыми ограничениями в умственном развитии. НО, очень жаждущие неплохо "заработать"!