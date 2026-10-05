Жительница Краснодара обманула клиентов на 430 000 рублей

В Динском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 35-летней жительницы Краснодара, которая, по версии следствия, взяла у двух клиентов более 430 тысяч рублей за юридическое сопровождение банкротства и оформление земли, но обязательства не выполнила.