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Царьград

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Жительница Краснодара обманула клиентов на 430 000 рублей

Жительница Краснодара обманула клиентов на 430 000 рублей

В Динском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 35-летней жительницы Краснодара, которая, по версии следствия, взяла у двух клиентов более 430 тысяч рублей за юридическое сопровождение банкротства и оформление земли, но обязательства не выполнила.

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