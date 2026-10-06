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Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальзену

Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальзену

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по физике. Награда присуждена Фрэнсису Хальзену за открытия в области астрофизики.

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