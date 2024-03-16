The Guardian: в штате Монтана пенсионер тайно разводил архаров для охоты

В США правоохранительные органы задержали 80-летнего Артура Шубарта из штата Монтана. Мужчину обвинили в нелегальном разведении гигантских гибридов из обычных овец и краснокнижных горных баранов — архаров.
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