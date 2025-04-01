В аэропорту Пулково отменены 17 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково отменены 17 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент отменены следующие рейсы: компании «Аэрофлот» в Анталью на 1:45 и в Алматы на 2:05.