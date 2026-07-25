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Названо вещество для временного подавления части симптомов аутизма

Названо вещество для временного подавления части симптомов аутизма

Американские молекулярные биологи установили, что единоразовое введение рапамицина мышиным моделям с расстройствами аутистического спектра вызывает стремительную, хотя и обратимую, нормализацию нейронной активности .

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