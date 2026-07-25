Названо вещество для временного подавления части симптомов аутизма

Американские молекулярные биологи установили, что единоразовое введение рапамицина мышиным моделям с расстройствами аутистического спектра вызывает стремительную, хотя и обратимую, нормализацию нейронной активности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии