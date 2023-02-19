В РВИО призвали фиксировать военные преступления Киева ежедневно вплоть до суда

Михаил Мягков, научный руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО), заявил, что военные преступления украинской армии должны документироваться ежедневно, чтобы собрать их для неизбежных судебных процессов, которые последуют за СВО.
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