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Царьград

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"Направляют, по сути, на убой": Военблогеры назвали проблемы командования на Северском направлении - за "красивые отчёты" погибают парни

Военблогеры назвали главные проблемы командования на Северском направлении. "Направляют, по сути, на убой", - говорит Подоляка, отмечая, что за "красивые отчёты" для Минобороны погибают парни.

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