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Тульские новости

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Школы Тульской области могут уйти на каникулы с 26 октября

Школы Тульской области могут уйти на каникулы с 26 октября

Школам Тульской области, как и всей страны, рекомендуют отправить учеников на осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября.

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