Нацисты из ВСУ минируют детские игрушки: Карта специальной военной операции на Украине на 14 июня 2024 года Юлия СоколоваНеобычайно циничный и коварный метод ведения войны продемонстрировали вооруженные силы Украины в недавно освобожденной Парасковеевке.
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