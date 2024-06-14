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Нацисты из ВСУ минируют детские игрушки: Карта специальной военной операции на Украине на 14 июня 2024 года

Нацисты из ВСУ минируют детские игрушки: Карта специальной военной операции на Украине на 14 июня 2024 года

Нацисты из ВСУ минируют детские игрушки: Карта специальной военной операции на Украине на 14 июня 2024 года Юлия СоколоваНеобычайно циничный и коварный метод ведения войны продемонстрировали вооруженные силы Украины в недавно освобожденной Парасковеевке.

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