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«Иранская касса на выходе»: экс-депутат рассказал, как Киев сел в лужу с Тегераном

«Иранская касса на выходе»: экс-депутат рассказал, как Киев сел в лужу с Тегераном

Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море был санкционирован Израилем. О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил признанный в РФ террористом депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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