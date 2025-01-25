«Я не планировал уходить»: интервью свердловского экс-министра ЖКХ перед арестом

Николай Смирнов — главный ньюсмейкер января. Сразу после праздников он, старожил кабмина, сенсационно ушел в отставку по собственному желанию, а 23 января был задержан и впоследствии арестован за взятку в особо крупном размере.
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