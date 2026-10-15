Zuma/TASS Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам противоречат мирным усилиям США.
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