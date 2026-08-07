На «ОДК-Климов» студенты трека «Крылья Ростеха» получили профессию сборщика авиадвигателей

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На петербургском предприятии «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) 38 студентов трека «Крылья Ростеха» завершили обучение по квалификации «Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов».
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