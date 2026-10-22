Астана требует от Москвы вернуть казахстанцев с СВО, а Ермек Тайчибеков сам просится на фронт, но Россия бездействует Если политики собрались строить Русский мир, нужно быть последовательными Сергей Аксёнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Ситуация вокруг требования Астаны к Москве вернуть с фронта домой казахстанцев, подписавших контракт на участие в СВО, продолжает развиваться.
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может быть и вернуть их с сво, только пусть вернут и выплаты. Раз контракт разорван, так значит и не выполнены условия контракта. М.б. так, если на возврате бойцов настаивает официальная Астана?
\Русский мир\ в устах наших правителей это очередная лапша для электората.