В ЛНР ФСБ задержала передававшего Киеву данные о пограничниках РФ

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который на протяжении периода с 2019 года занимался передачей представителям Службы безопасности Украины (СБУ) информации о пограничниках Российской Федерации.