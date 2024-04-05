В ЛНР ФСБ задержала передававшего Киеву данные о пограничниках РФ

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который на протяжении периода с 2019 года занимался передачей представителям Службы безопасности Украины (СБУ) информации о пограничниках Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии