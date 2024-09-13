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Царьград

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Стармер — Путину: "Мы не ищем никакого конфликта с Россией"

Стармер — Путину: "Мы не ищем никакого конфликта с Россией"

Премьер Великобритании ответил на предупреждение Президента России о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Врёшь ,сука бритовская!
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14 час.

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