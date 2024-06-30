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Выступление собак-поводырей пройдет на фестивале "Лето в Москве"

Выступление собак-поводырей пройдет на фестивале "Лето в Москве"

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" состоится уникальное шоу-выступление участников проекта "Танцуют все" Центра развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с ограниченными возможностями "МИРА".

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