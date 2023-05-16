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ЛИШЬ БЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ: ПАШИНЯН ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

ЛИШЬ БЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ: ПАШИНЯН ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Никол Пашинян поставил жирную точку в вопросе отношений с Россией. Теперь Ереван готов на что угодно, лишь бы не попасть под санкции.

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