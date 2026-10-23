“The Starlink system used by Ukraine’s military was suffering from low speeds limits early on Friday, despite President Trump saying that SpaceX Chief Executive Elon Musk had restored the service,” the Wall Street Journal reports.
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