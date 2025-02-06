Врач Дьяконова: самым частым последствием COVID-19 является выпадение волос

Последствия COVID-19 ― актуальная тема для врачей всех специальностей. Наиболее значимый удар приходится на нервную систему, из популярных долгосрочных жалоб ― постоянная усталость, быстрая утомляемость, слабость, вялость, рассказала "Газете.
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