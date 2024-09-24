Худшее оружие Гитлера: как оно стреляло

Вторая мировая война стала испытательным полигоном для сотен видов нового вооружения. Противники желали создать свое «оружие возмездия», однако в боевых условиях оно зачастую имело не только низкую эффективность, но и несло угрозу тому, кто его применял.
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