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Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию

Выходят в ноль: для чего в Узбекистане меняют конституцию

Парламент Узбекистана назначил дату конституционного референдума, голосование состоится 30 апреля. Главный смысл реформы — обнуление президентских сроков нынешнего главы государства Шавката Мирзиеева, увеличение президентского срока с 5 до 7 лет.

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