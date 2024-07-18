По производительности труда Россия находится между Уругваем и Чили

Одним из ключевых показателей экономики является производительность труда. Фактически относительный уровень экономического развития в любой стране определяется двумя основными показателями: валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и производительностью труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии