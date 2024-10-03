Три человека пострадали при пожаре в театре в Хабаровске

При масштабном пожаре в краевом музыкальном театре Хабаровска 3 октября пострадали три человека. Как сообщили в МЧС России, одну женщину госпитализировали, двум мужчинам оказали медицинскую помощь на месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии